Vietnamese Police Bust National Drug-Laced Vape Ring

Vietnamese police arrested 17 suspects for allegedly trafficking narcotics disguised as e-cigarettes and vaping products in an operation targeting a ring accused of selling drug-laced items to students nationwide. The Ministry of Public Security said the group used social media to market products falsely advertised as “non-addictive,” then shipped them via express delivery, with seizures including herbal drugs, CBD oil solutions, drug-containing liquids, and drug-laced cigarettes across multiple provinces. Authorities said forensic tests confirmed all seized products contained narcotics and warned that traffickers are increasingly disguising drugs as vaping and tobacco products, posing heightened risks to teenagers and young people.