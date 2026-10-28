Italian Authorities Seize 4.3M Illicit Vape Products

Italy’s Guardia di Finanza in Latina seized more than 4.6 million items and reported 28 people to judicial authorities following operations targeting smuggling and counterfeiting, according to LatinaQuotidiano.it. The largest seizure involved approximately 4.3 million electronic cigarettes and smoking accessories found in a warehouse operating without the required authorizations. Authorities also seized about 300,000 counterfeit products during inspections across the province.
The operations also targeted sellers advertising luxury fashion accessories on social media and included seizures at public events.